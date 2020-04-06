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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Malatya'da kent protokolü Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:24
Malatya 'da kent protokolü Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, mesajında, "Doğru, güvenilir, tarafsız ve ilkeli haberciliğiyle dünyanın sayılı ajanslarından biri olan, Anadolu'nun sesini duyurmaya çalışan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nda 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan milli mücadeleden bugüne haber yolculuğunu başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Milli kurtuluş mücadelemizin sesi olan, bugün de milletimizin ve devletimizin dünyadaki sesi olmayı aynı kararlılık ve azimle sürdüren milli haber ajansımız Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını tebrik ve takdir ediyor, güvenilir ve hızlı haberciliği ile gönül coğrafyamızın ve dünyanın da sesi olmasını gururla takip ediyor, başarılar diliyorum."
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında haberleri dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlattı.
AA'nın 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve hızlı, doğru ve yansız habercilik anlayışıyla dünya medyasında önemli bir yeri bulunduğunu aktaran Güder, "Türk basınının gelişmesine önemli katkı sağladığına inandığımız Anadolu Ajansı, günümüzde gerçek, yansız, ülke çıkarlarını gözeten haberleriyle toplumumuzu aydınlatmaya devam edeceğine ve ilelebet varlığını sürdüreceğine olan inancımızı belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Türk basının mimari olan AA'nın kurulduğu günden bugüne kadar güven ve saygı duyulan bir haber ajansı olmasının ötesinde ülkenin tanıtılmasına da ciddi katkılar sunduğunu belirterek, "Milli Mücadele yıllarında kurulan ve 100 yıldır doğru, tarafsız ve güven duyulan habercilik anlayışıyla önemli bir görev ifade eden AA, üstlendiği misyon ve vizyon açısından basının en saygın kuruluşları arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner de bundan 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, bugün de görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmakla birlikte dünyanın saygın ajansları arasında yer aldığını ifade etti. Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Malatya, Güncel

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Anadolu Ajansı 100 yaşında
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