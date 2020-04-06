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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:30
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Pekmez, yayımladığı mesajla Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Türk basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ederek 100. yılını kutlayan Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve Türk basınının en önemli haber kaynağı olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:
"İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Üstlenmiş olduğu yüksek misyonun gereği olarak tam bir asırdır mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve yurt dışında halkımızı bilgilendirmeye devam eden Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin zorlu dönemlerinde 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu'nun bu mücadelesini ve sesini dünyaya duyurmak gayesiyle kurulan ve yayın hayatına başlayan, ilkeli yayın anlayışıyla dünyanın önde gelen haber merkezleri arasında bulunan Anadolu Ajansının, ülkemizde ve ilimizde fedakarca görev yapan çalışanlarının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Güncel
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