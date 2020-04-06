Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:38
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akgün, mesajında, Anadolu Ajansının halkın haber alma noktasında güvendiği bir kaynak olduğunu belirtti.
Ajansın kamuoyunu doğru eksiksiz ve tarafsız bilgilerle aydınlatılması konusunda daima sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:
"Her zaman Türkiye 'nin dünyaya açılan penceresi olan Anadolu Ajansı, 100 yıl boyunca her dönem güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihine tanıklık eden ve üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirerek habercilik alanında öncü bir kuruluş haline gelen Anadolu Ajansının yeni yaşını kutlar, başarılarında emeği geçen herkesi tebrik ederim."
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de kutlama mesajında, "İlkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak, basınımızın temel taşı olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilci ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:25: Kocaeli'de iyileşen hastalardan alınan plazmalarla koronavirüs tedavisi yapılacak - Haber 18:24: TBMM Başkanı Şentop: "TBMM, çalışmalarını sürdürüyor" - Haber 18:24: Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar - Haber 18:24: Işık: "Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor" - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi