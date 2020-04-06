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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:56
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Rektör Çarıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın başarılı çalışmalarıyla gururlandıklarını kaydetti.
Çarıkçı paylaşımında, "Bir asır önce bugün Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle kurulan, doğru ve tarafsız bir şekilde yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla bizleri gururlandıran Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarım." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Demirel Üniversitesi, Rektör, Güncel
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