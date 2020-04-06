Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de haber alma ve yayma özgürlüğünün lokomotif adresi olan Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutladı.

06.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:22
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye 'de haber alma ve yayma özgürlüğünün lokomotif adresi olan Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutladı.
Destici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de haber alma ve haber yayma özgürlüğümüzün lokomotif adresi olan Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 100. yılını tebrik ediyor, kuruluşundan bugüne emeği, katkısı olan ve şu anda da yüksek bir gayretle görevlerini her şartta ifa eden çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Genel Başkan Destici, Milli Mücadele'nin haklılığını duyurmak için 100 yıl önce kurulan AA'nın Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirdiğinin altını çizdi.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen de Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi de Twitter paylaşımında "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadelemizin sesi olan ve bir asırdır ülkemiz ile dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan tüm hadiselerden bizleri haberdar eden Anadolu Ajansının 100. yaşı kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Twitter, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:58: Kumluca'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı - Haber 19:57: DHA YURT BÜLTENİ-21 - Haber 19:57: - Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu - Haber 19:57: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 649'e çıktı" - Haber 19:56: Kocaeli sınırında denetim kuyruğu - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 18:58: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber