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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:26
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan TİKA Başkan Vekili Kayalar, şunları kaydetti:
"Ülkemizin yüz akı kuruluşlarından Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun. O, sahada sesimizi dünyanın her yanına duyuran gücümüz, TİKA'mızın alanında verimli bir proje ortağı ve aynı zamanda itibarlı bir küresel marka. Nice başarılarla dolu yıllara."
TİKA'nın resmi Twitter hesabından "AA100Yaşında" etiketiyle yapılan paylaşımda da "Ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı 100 yaşında. Anadolu Ajansı bugün 13 dilde yayın yapan küresel bir haber ajansı olarak dünyanın en saygın ajansları arasında. Nice yıllara!" ifadeleri kullanıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren de Twitter hesabından "AA100Yaşında" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının Türkiye'nin dünyaya açılan sesi olduğunu belirterek, "Her durum ve şartta birçok zorluğa göğüs gererek mesleğini icra eden tüm AA çalışanlarına teşekkürlerimizle; 100. yılın kutlu olsun Anadolu Ajansı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Abdullah Eren, Twitter, Güncel
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