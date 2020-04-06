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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:52
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Başkan Küçükbakırcı, federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Milli Mücadele sürecinde milletimizin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı.
AA'nın Türk sporuna verdiği desteğe vurgu yapan Erol Küçükbakırcı, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, özellikle bisiklet sporunun da aralarında bulunduğu olimpik spor branşlarına gösterdiği ilgi ve destekle her zaman ülkemiz spor camiasının yanında olduğunu göstermiştir. Güvenilir, hızlı ve çağdaş haberciliğin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, basın dünyasındaki saygın yerini koruyan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, ülkemizin bu vazgeçilmez kurumuna nice başarılı yıldönümleri temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Anadolu Ajansı, Güncel
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