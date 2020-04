Anadolu Ajansı 100 yaşında

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.Ebubekir Şahin, Twitter'dan yaptığı "Asırlık çınarımız, iyi ki varsın" şeklinde başlayan mesajında, kurulduğu günden bu yana Anadolu'nun sesi olan Anadolu Ajansının her daim miletin kalbiyle çarpan yüreğiyle dillere destan mücadelelerin sembolü olduğunu kaydetti.İç ya da dış kaynaklı dezenformasyonlara karşı dünyaya habercilik dersi vererek gerçeği gün yüzüne çıkaran AA'nın, milli bir marka olarak göğüsleri kabarttığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:"Adeta gönüllü birer elçi gibi dünyanın dört bir tarafında şanlı bayrağımızı temsil eden Ajans çalışanlarımız, her ne şartta olursa olsun yalnız ve yalnız doğrunun sözcüsü olarak ülkemizin sesini haykırmaktadır.Başta kıymetli Genel Müdürümüz olmak üzere Anadolu Ajansımızın her kademesinde görev yapan bütün fedakar haberci dostlarımızı tebrik ediyor, nice yıllarda birlikte olmayı canıgönülden temenni ediyorum. Kurucular Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar ile aramızdan ayrılan Anadolu Ajansı çalışanlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Halkımızın gür ve güçlü sesi Anadolu Ajansı, ilelebet payidar kal."Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan tebrik telefonuVakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak Ajansın üstlendiği yüksek misyon ve sağduyulu habercilik anlayışı ile sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da saygın haber ajanslarından biri olduğunu belirtti.Ersoy, "Tarafsız ve gerçeklikten sapmadan tüm güçlüklere rağmen olanı olduğu gibi bizlere ulaştırmakta olan kurumunuz nezdinde tüm emektarlarınızı ve sizleri 100'üncü kuruluş yıl dönümünüz sebebiyle en kalbi duygularımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'den kutlamaTürkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün de Twitter'dan, "Milletimizin Milli Mücadelesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 100. yılı kutlar, başarılar dolu nice yüz yıllara ulaşmasını dilerim." mesajını paylaştı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı'dan Kazancı'ya telefonTapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı da AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak tebrik etti. Adlı, fedakarca çalışan AA personeli için başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA