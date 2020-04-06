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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:10
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, güvenilir habercilikte bir dünya markası olarak kabul edilen Anadolu Ajansının milli mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşaması ile Cumhuriyet inkılaplarına tanıklık ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleştiğini belirtti.
Anadolu Ajansının sorumlu yayıncılık, basın mesleğini ve insanlık onurunu daima yücelteceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alarak yayın yaptığını gözlemlediğimiz Anadolu Ajansı, savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparak çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu düşüncelerle Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Bu arada Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Müdürü Ali Eraslan da AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Namık Kemal Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Tekirdağ, Güncel
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