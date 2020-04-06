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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:24
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akbıyık, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve o günden bugüne ülkede doğru, güvenilir ve tarafsız haberlerin ilk adresi olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Anadolu Ajansının basının temel taşı olduğunu ve yayıncılık anlayışıyla milletin övgüsünü ve saygısını kazandığını vurgulayan Akbıyık, "Anadolu Ajansı, 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok başarıya imza atan, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri. Türkiye'nin adeta gözü, kulağı konumunda. Dünya markası haline gelen Anadolu Ajansının başarılarının devamını temenni ediyor, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışan tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla da Anadolu Ajansının 100. yılı kutlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı, Derya Akbıyık, Zonguldak, Güncel
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