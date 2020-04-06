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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Balkan ülkeleri Sırbistan ve Kosova'dan siyasiler, sporcular ve haber ajansları, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

06.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:10
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Balkan ülkeleri Sırbistan ve Kosova 'dan siyasiler, sporcular ve haber ajansları, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, gönderdiği tebrik mesajında, "AA'nın, Sırbistan ve Türkiye 'deki siyasi, ekonomik ve kültürel haberleri yayımlaması başta iki ülke olmak üzere bölge ilişkilerini de olumlu yönde etkiliyor." değerlendirmesine yer verdi.
Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de AA'nın Batı Balkanlar'daki varlığının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "AA'nın ekonomi haberleri Türkiye ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve buradaki yatırımların artmasına büyük katkı sağladı." ifadesini kullandı.
Sırp sporculardan AA'ya teşekkür
Eski Galatasaraylı futbolcu Cevad Prekazi, AA'nın 100 yıllık varlığının doğru habercilikten kaynaklandığını belirterek, AA'nın spora büyük önem verdiğini vurguladı.
Sırbistan Tekerlekli Sandalye Basketbolu Federasyonu Başkanı Vladimir Kuzmanovic, AA'nın tekerlekli sandalye basketbolunun tanıtımı için yaptığı faaliyetlere teşekkür ederek, "Belgrad'da düzenlenen her turnuvamıza AA temsilcileri geldi. Türkiye, söz konusu sporda önde gelen ülkelerden." ifadesini kullandı.
Kosova'dan tebrik mesajı
Kosova Post Haber Ajansı da AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Kosova Post Haber Ajansı Editörü Fadil Pushkolli tarafından gönderilen tebrik mesajında, "Şahsım ve Kosova Post Haber Ajansı çalışanları adına Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
AA'nın Kosova'daki sürekli, profesyonel ve samimi desteği için teşekkür edilen mesajda, şunlar kaydedildi:
"Profesyonel çalışmalarınızın gelecekte de güçlenerek devam edeceğine ve Balkanlar'daki en ciddi Arnavut medyasından biri olarak güçleneceğine inanıyoruz. Her yönden adil ve doğru bilgi için tavizsiz mücadeleden dolayı da tebrik ediyoruz."
Mesajda "Sizin başarınız, dünyanın çeşitli bölgelerinde hüküm süren zulme karşı mücadelede ifade özgürlüğünün başarısı oldu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Kosova, Güncel
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