Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:12
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümünü kutladı.
Rektör Diler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın 100 yıldır şeffaf ve doğru haberlerle halkı bilgilendirdiğini belirterek, "Milli Mücadele yıllarından beri mesleki ciddiyetle milletimizi şeffaf ve doğru haberlerle bilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti'nin asırlık çınarı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yılını kutluyor, dünyanın dört bir yanında özveriyle görev yapan personele başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Isparta, Rektör, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha! Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!

Son Dakika Güncel Haberleri

21:28: Keşan'da köy, belde ve ilçeler arası ulaşım 15 gün süreyle durduruldu - Haber 21:28: Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 70 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 21:26: Bakan Soylu: Zorunlu yardım diye bir şey olamaz - Haber 21:26: İstanbul Adliyesinde yeni korona virüs tedbiri - Haber 21:10: Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı - Haber 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber