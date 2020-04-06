Anadolu Ajansı 100 yaşında
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
06.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:14
Prof. Dr. Öztürk, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele dönemindeki haklılığı dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, dünyanın saygın haber ajansları arasında yer almayı başardığını vurguladı.
Anadolu Ajansının bugün, Türkiye'nin medarıiftiharı olduğunun altını çizen Öztürk, "Ülkemizin gurur kaynaklarından olan Anadolu Ajansının 100. yaşını yürekten kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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