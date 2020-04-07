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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

07.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:42
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Bartın Valisi Sinan Güner, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Güner, mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem de dünyaya duyurma görevini üstlenen Anadolu Ajansının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel bir önemi bulunduğunu belirtti.
Güner, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı, yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırarak örnek ve tarafsız habercilik anlayışıyla her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam etmektedir. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bölgemiz ve İlimizde de aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaya devam eden Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Sinan Güner, Bartın, Güncel
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