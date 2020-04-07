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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı Mustafa Emen, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

07.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı Mustafa Emen, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emen, mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının doğru ve tarafsız haberleriyle bir asıra tanıklık ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansının sadece Türkiye'de değil, dünyada da saygın bir yere sahip olduğunu kaydeden Emen, "Birçok dilde yaptığı haberlerle tüm dünyaya doğru ve tarafsız haberleriyle ışık tutan Anadolu Ajansı, Türk basınının en önemli bilgi kaynaklarından biridir. Anadolu Ajansına nice 100 yıllar, çalışanlarına da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Mustafa Emen, Emen, Güncel
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