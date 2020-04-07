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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi, kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.
Giboi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya gönderdiği mektupta, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutlaması, haber temininin temel taşı olan haber ajanslarının dünyadaki medya organizasyonları arasında en dirençlisi olduklarının göstergesi olarak değerlendirilebilir." ifadelerine yer verdi.
Bu gibi kriz dönemlerinde olumlu kazanımları anlamak ve onlara daha çok değer vermek için kutlama yapacak bir sebebin olmasının bazen iyi bir şey olduğuna dikkati çeken Giboi, "Kutlamanın yapıldığı şu zamanlarda zorluklar ve şartlar fark etmeksizin haber ajanslarının güvenilir, hızlı ve her zaman ileriye yol aldığını bizlere hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Giboi, Anadolu Ajansının 100. yılını tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Şimdi sevinç ve aynı zamanda geleceğe bakma zamanıdır. İnsanların sizlerden olanları olduğu gibi yansıtmaya devam etmenizi beklediklerini unutmamanız dileğiyle. AA'da çalışan herkese sağlık ve iyilikler dilerim."
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisinden tebrik
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta, Ajansın kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.
Kuruluşundan bu yana Anadolu Ajansının hükümet ile halk arasında köprü mahiyetinde, gündem konularını duyurarak halkın sevgisini kazandığını vurgulayan Büyükelçi Saparbekulı, "30'dan fazla ülkede temsilciliği bulunan ve 11 dilde yayın yapan Anadolu Ajansı uluslararası haber ajansı olarak sadece Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Saparbekulı, ayrıca Anadolu Ajansına Orta Asya ve Kazakistan konularını Türkiye'de gündeme getirerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı da teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Kazancı, Avrupa, Güncel
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