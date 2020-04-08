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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Senegal Basın Ajansı (APS), 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

08.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:34
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Senegal Basın Ajansı (APS), 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.
APS Genel Müdürü Thierno Birahim Fall, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya gönderdiği mektupta, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Kendi ajanslarının 2 Nisan 1959'da kurulduğuna ve geçen yıl 60. yıl dönümünü kutladığına işaret eden Fall, şunları kaydetti:
"Ajanslarımız arasındaki önemli ve anlamlı ortaklık, ülkelerimiz arasındaki tarihi bağları ve liderlerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor."
Fall, iki ajansın ortaklık anlaşması kapsamında AA'nın APS'ye İngilizce, APS'nin de AA'ya İngilizce ve Fransızca haber metinleri sağladığını, bu ortaklık çerçevesinde fotoğraf ile görüntü değişiminin de planlandığını, bunun iki kuruluş için de verimli ve yararlı olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Kazancı, Senegal, Güncel
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