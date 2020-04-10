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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

10.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:36
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Zambiya 'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Tayvan 'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Cheng, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.
Büyükelçi Chilengi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) ve tüm çalışanlarını kutladı.
AA'nın, kuruluş tarihi 6 Nisan 1920'den bu yana, güvenilir bilgi kaynağı olarak uluslararası üne sahip olduğunu belirten Chilengi, dünya çapında birçok eş değer kurumun AA'ya hayranlık duyduğunu vurguladı.
Öte yandan Chilengi, iki dost ülkenin, karşılıklı fayda için AA ve Zambiya Haber ve Bilgi Servisleri (ZANIS) arasında imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında, haber ve bilgi alışverişinin daha da artırılması temennisinde bulundu.
"AA, geçen yüzyıl boyunca Türkiye ile birlikte büyüdü"
Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Cheng de AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA'nın böylesine anlamlı bir dönüm noktasına ulaştığını bilmek beni çok mutlu etti ve AA'nın burada durmayacağına eminim." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, cumhuriyetin gelişiminin her aşamasını kaydettiğine dikkati çeken Cheng, AA'nın, geçen yüzyıl boyunca Türkiye ile birlikte büyüdüğünün altını çizdi.
Cheng, AA'nın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı sırasında Türklerin gerçek sesi olmakla görevlendirildiğine değinerek, Ajansın, cumhuriyetin başarılı kuruluşunun ayrılmaz bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın, ortaya koyduğu haberlerle, sadece Türk halkının değil, dünyanın geri kalanına da kulak verdiğini belirten Cheng, "Yanlış bilginin dolaştığı bir dönemde, AA'nın gerçeğe dönük değişmez kararlılığı takdire şayan ki bunun, AA'yı dünyadaki en güvenilir haber kaynaklarından biri yaptığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zambiya, Ekonomi, Ankara, Tayvan, Güncel
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