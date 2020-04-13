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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

13.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:14
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.
Efendiyeva, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya gönderdiği tebrik mektubunda, kurulduğu tarihden itibaren Türk halkını bilgilendiren, onun haklı mücadelesini dünyaya duyuran AA'nın yılların kazandırdığı tecrübeyle dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olmayı başardığını belirtti.
Dünyayı saran salgın tehlikesini göze alarak fedakarlık gösteren AA ailesini kutlayan Efendiyeva, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk Dilli Haber Ajansları Birliğinin kurucu üyesi olan AA, Türk halkları arasındaki iş birliğinin, dostluk ve dayanışmanın daha da güçlenmesine, ortak kültürün uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı sağlamıştır. Türk dünyasının zengin tarih, kültür ve geleneklerinin öğrenilmesi ve yaygınlaşması için AA ile Türk Kültür ve Miras Vakfı arasındaki karşılıklı etkileşime dayanan ilişkilerin kısa sürede en üst düzeye ulaşacağına inanıyorum. Kamuoyunu aydınlatma görevini başarıyla yürüten AA'nın daha nice asırlar Türk dünyasının güçlü sesi olması en büyük temennimizdir."
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyi'nin 23 Ağustos 2012'deki Bişkek Zirvesi'nde tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.
Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Vakfın faaliyetleriyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazancı, Güncel
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