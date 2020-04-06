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Anadolu Ajansı, dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapıyor

Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıldönümü Dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansı yurtdışı muhabilerlerinden görseller DÜNYA ÇALIŞANLARI FİLMİDünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapan AA, Türkiye'nin sesini dünyaya duyururken, dünyada yaşanan gelişmeleri de...

06.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:54
Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıldönümü
Dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapan
Anadolu Ajansı yurtdışı muhabilerlerinden görseller DÜNYA ÇALIŞANLARI FİLMİ
Dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapan AA, Türkiye 'nin sesini dünyaya duyururken, dünyada yaşanan gelişmeleri de anlık olarak takip edip, uluslararası medya ile paylaşmaktadır.
Dünyanın sıcak bölgelerinden, çatışma alanlarına, dünya siyasetinden ekonomik ve kültürel faaliyetlere ve insan hikayelerine çok farklı başlıklarda haber, video ve görseller yayınlayan AA, yerli ve yabancı çok sayıda çalışanı ile birlikte global bir ajans olma yolunda hızla ilerliyor.
Bu videoda AA'nın Türkiye ve dünyada çalışan ekibi, kendi dilinde ve sesinden 100.Yıl sloganımız olan "Türkiye'nin Global Haber Ajansı"nı anons etmekte. Anadolu Ajansı, dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel

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Anadolu Ajansı, dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapıyor
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