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Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldılar

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:34Anadolu Ajansı'nın
Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Edirne Gençlik ve Müdürü Ak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tarancı, AA Edirne Bölge Müdürlüğü muhabiri Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut ve Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak oylarını "Batırılan uçak", "Çamlıca'da kandil akşamı" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın ise "Batırılan uçak", "Kırmızı sezon" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Halkla İlişkiler, Anadolu Ajansı, Edirne, Selim, Güncel

Kaynak: AA

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