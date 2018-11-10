Anadolu Ajansı Yayınları Tüyap'ta

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:25



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:25

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'da yurt içinden ve dışından 800 yayıneviyle sivil toplum kuruluşu yer alıyor."Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temalı fuarın Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı (AA) da farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor.Türkiye'de medya sektöründe birçok konuya öncülük eden AA, 3 numaralı salondaki özel standında ziyaretçilerini ağırlıyor.Anadolu Ajansı Yayınları standında, muhabirler için alanında ilk kılavuz kitap olan "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", muhabirlerin riskli durumlarda alması gereken tedbirleri içeren "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik" kitapları özellikle gazetecilerin ilgisine sunuluyor.AA'nın standında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel ve küresel politikalarının müttefikleri ve tüm dünyayla ilişkilerinde meydana getirdiği belirsizliği gözler önüne seren "Trump ve Küresel Düzen" ile son yıllarda gösterdiği gelişmelerle dünyanın ilgi odağı olan Afrika'ya farklı bir bakış açısı sunan "Yükselen Afrika" kitapları da yer alıyor."Istanbul Photo Awards Albümleri" ve Türkiye'nin dört bir yanından AA'nın deneyimli fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflarından oluşan "Gökyüzünden Türkiye" ise kitapseverleri görsel bir yolculuğa çıkarıyor.Türkiye'nin ana hatlarını 2015'te belirlediği yeni savunma ve güvenlik stratejilerinin detaylandırıldığı "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" kitabının da yer aldığı stantta, zengin haber ve fotoğraf arşiviyle hazırlanan 2011, 2014 ve 2016 yıllıkları da yer alıyor.