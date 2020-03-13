Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası
Anadolu Ajansı (AA), okuyucularına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek zamanlı bilgi sunmak amacıyla Washington Üniversitesinin çalışması olan koronavirüs haritasını yayımladı.
13.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:46
Anadolu Ajansı (AA), okuyucularına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek zamanlı bilgi sunmak amacıyla Washington Üniversitesinin çalışması olan koronavirüs haritasını yayımladı.
AA'nın internet sitesinde yayımlanan interaktif harita, yeni tip koronavirüsün yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarını içeren güncel veriyi gösteriyor.
"Dijital dünyayı keşfetme" amacı taşıyan ve Washington Üniversitesinin girişimi olan Humanistic GIS Laboratory (Humanistik Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı) tarafından hazırlanan harita, üniversitenin Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Bo Zhao tarafından oluşturuldu.
Humanistic GIS Laboratory, daha önce "Küresel Mülteci Atlası" ve "Su Hesaplayıcı" gibi projelere de imza atmıştı.
Haritaya "https://www.aa.com.tr/en/p/coronavirus-infection-map" adresinden ulaşılabiliyor.
AA'nın internet sitesinde yayımlanan interaktif harita, yeni tip koronavirüsün yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarını içeren güncel veriyi gösteriyor.
"Dijital dünyayı keşfetme" amacı taşıyan ve Washington Üniversitesinin girişimi olan Humanistic GIS Laboratory (Humanistik Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı) tarafından hazırlanan harita, üniversitenin Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Bo Zhao tarafından oluşturuldu.
Humanistic GIS Laboratory, daha önce "Küresel Mülteci Atlası" ve "Su Hesaplayıcı" gibi projelere de imza atmıştı.
Haritaya "https://www.aa.com.tr/en/p/coronavirus-infection-map" adresinden ulaşılabiliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Ajansı, Washington, Güncel
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