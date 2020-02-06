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Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100.

06.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:10Anadolu Ajansının
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayımlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin, öğrencilerin gelişimi ve mesleki bilgilerine katkı sağlayacağını söyledi.
Usta, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, bunun, iletişim fakültesi öğrencileri için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.
Projenin iletişim fakülteleri açısından önemine işaret eden Usta, Anadolu Ajansının, mesleğin etik kuralları ve formasyonu bakımından örnek bir kurum olduğunu dile getirdi.
Projenin öğrencilere önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Usta, "Anadolu Ajansının projesini çok anlamlı buluyorum. Habercilik açısından öğrencilerimizin gelişmesine ve mesleki bilgilerine katkı sağlayacaktır. Yapılan haberlerin değerini, eksikliklerini burada anlayacaklardır. Çünkü değerlendirmeler, akademik değerlendirme gibi olacaktır. Öğrencilerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu proje, habercilik anlamında önemli bir fonksiyonu icra edecektir." ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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