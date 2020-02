Anadolu Ajansının "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayımlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, akademi camiasında olumlu karşılandı. Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşundan daha eski tarihe sahip AA'nın Türkiye 'nin göz bebeği olduğunu belirtti.Kurtuluş Savaşı sırasında Milli Mücadele'nin anlatılması için TBMM ve Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüyle kurulan AA'nın, 100. yılı kapsamında diğer ajanslara da bayrak tuttuğunu anlatan Taşdemir, "AA'ya bir devlet kurumu gözüyle bakıyoruz. Türkiye'de görev yapmış diğer ajansların temeline de baktığımızda, aslında AA'da görev yapmış insanlar, bir nevi onları bu hale getirmiştir. Bu bağlamda ajansların özellikle doğru, objektif, haber vermede önemli işlevi var. Bu işlevi yerine getirirken tekelleşme, ekonomik baskı, çıkar gruplarından bağımsız, devlet kurumu olan AA'nın objektif hareket etmesi ve haberlerle toplumu doğru yönlendirmesi önemli bir işlev olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.Dernek ve vakıflar tarafından iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik zaman zaman çeşitli alanlarda yarışmalar düzenlendiğine işaret eden Taşdemir, şunları söyledi:"Aslında öncü olması gereken bizzat haberciliğin içinde olan, özellikle gazeteciliğe yönelik hizmet eden kuruluşlarımızdır. AA'nın geniş kapsamlı işlevselliğiyle Türkiye'nin her yerinde yaygın olması, büyük gücü nedeniyle 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi, öğrencilerimizin katılması, proje hazırlaması, haber gerçekleştirmeleri, yetiştirilmelerinde büyük güç katacaktır. Özellikle bu noktada AA'ya teşekkür ediyorum.""Güçlü yapısıyla her zaman habercilerin yanında olduğunu hissettiriyor"Taşdemir, Trabzon Üniversitesi olarak hem fakülte hem de kişisel bazda öğrencilerini iyi yetiştirip onların da bu yarışmaya güçlü projelerle katılarak iyi dereceler elde etmesini istediklerini vurgulayarak, AA'nın sadece 100. yıl kapsamında değil, geleneksel olarak bu tür çalışmalarla öğrencilere destek vermesinin ve yönlendirmesinin kendilerini motive edeceğini kaydetti."Günümüzde habercilik sadece vatandaş için tüketilen bir meta olmaktan çıkmış, aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla 'üret-tüketici' dediğimiz, hem üreten hem tüketen bir hale gelmiştir." diyen Taşdemir, şöyle devam etti:"Ama sosyal medyanın denetlenmeyen yapısı itibarıyla habercilik sıkıntıya girmiştir. Çünkü herkes yaşanan bir olayı sosyal medyada istediği gibi kullanarak insanları yönlendirmeye çalışmaktadır. Burada güvenli habercilik önemlidir. Bunun için de ajanslara, özellikle de Türkiye'nin göz bebeği olan AA'ya büyük iş düşmektedir. Bizler de gençlerimizi iletişim ahlakı ve etiğine uygun donatılarla yetiştirmede gayret gösteriyoruz."Taşdemir, AA'nın 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Nice 100 yıllar temenni ediyorum. Güçlü yapısıyla her zaman habercilerin yanında olduğunu hissettiriyor. Hem çalışanlarının hem de kurum nezdinde başarılarının devamını diliyorum. Her türlü iş birliğiyle AA'dan aldığımız güçle öğrencilerimize daha güzel eğitim ve uygulamalar vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.