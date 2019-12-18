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Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:20Anadolu Ajansının
Kayseri Milli Eğitim Müdürü Celalettin ve Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ekinci ve öğrenciler, beğendikleri fotoğraflara oy kullandı.
Ekinci, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.
Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Etiyopyalı Ebsa Yahya, Endonezyalı Yakup Yakup, Çadlı İbrahim Muhammed Ebubekir, Burkina Fasolu Muhammed Tall ve Ahıska Türkü Emir Paşaliev de beğendikleri fotoğraflara oy verdi.
Fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Ekinci, oylamada yer alan her fotoğrafın büyük bir emek harcanarak çekildiğini söyledi.
Ekinci, "Seçim yapmakta gerçekten zorlandım. Hepsi birbirinden değerli ve kaliteli fotoğraflar. Bize bu görsel zevki yaşatan başta AA'ya ve fotoğrafı çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.
Ahıska Türkü Emir Paşaliev ise "Fotoğrafları çok beğendim. Fotoğrafları görünce bu yıl dünyada yaşanmış bir çok olayı hatırladık. Suriye'deki bir fotoğrafı görünce Doğu Türkistan'daki soydaşlarımın maruz kaldığı işkence aklıma geldi. Dünyada bizim görmediğimiz, haberimizin olmadığı bir çok olay yaşanıyor aslında. Bu olayları önümüzdeki fotoğraflarla öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

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