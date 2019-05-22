Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti

Kaynak: İHA

Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kestiKONYA - Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 tatbikatı sürüyor. Tatbikatta senaryo gereği teröristlerin saldırısına uğrayan karakoldaki askerler kurtarıldı. Uluslararası Anadolu Ankası-2019 askeri tatbikatı Azerbaycan, İngiltere, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Pakistan ve Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait unsurların katılımıyla sürüyor.10 yıldır gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla yılda iki dönem halinde 3.Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleşen tatbikat 2012 yılından itibaren bir dönemi milli, bir dönemi uluslararası olacak şekilde düzenleniyor.Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında müşterek personel kurtarma usulleri denenerek geliştirilirken, komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil ediliyor.- Milli mühimmat yüklü SİHA'da katıldı -Tatbikatın basın ve seçkin gözlemci gününde 3.Ana Jet Üssünde 'Anadolu Ankası Park Yeri'nde tatbikata katılan uçak ve helikopterler görüntülenirken Türk Yıldızları Akrobasi Timinin eğitim uçuşu izlendi.Ana brifingin ardından şehir merkezine 13,5 kilometre uzaklıktaki Konya Atış Sahasında gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleşti. Milli mühimmat yüklü ANKA isimli SİHA'nın da ilk kez katıldığı tatbikatın senaryosuna göre, bir sınır karakolu baskına uğradığını bildirdi. Düşman unsurlarının bulunduğu bölge F-16 savaş uçaklarınca vurulurken yaralanan 4 askeri kurtarmak için gelen Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri ve Azerbaycan Arama Kurtarma helikopterlerine milli ATAK helikopteri eşlik etti. ATAK helikopterleri düşman piyade unsurlarının ateşine top atışıyla karşılık verdi. Tatbikatta 10 düşman unsuru yok edilirken düşen bir F-16 savaş uçağının pilotu da kurtarıldı.Tatbikatın sonunda uçaktan atlayan paraşütçü askerler katılımcı ülkelerin bayraklarını açarak yere inerken helikopterler ve savaş uçakları alçak uçuş yaparak katılımcıları selamladı.- Tatbikata katılan ülke ve personel sayıları -Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Atak ve Cobra olmak üzere 2 taarruz helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 personelden oluşan bir SAT görev timi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından 7 personelden oluşan bir Özel Kuvvet Timi ile bir S-70 genel maksat helikopteri ile katıldı.Uluslararası katılımcılardan Azerbaycan 2 adet Mi-17 taşıma ve 2 adet Mi-35 saldırı helikopter, 57 personelin bulunduğu bir CSAR Timi, İngiltere 4 personelinin yer aldıpğı bir JTAC Timi, Katar bir C-130 nakliye uçağı ve 54 personel, KKTC bir Cougar çok amaçlı helikopter ve 14 personelin yer adlığı bir PK Timi, Pakistan 4 adet F-16 savaş uçağı, 6 personelli bir CSAR Timi ve gözlemci statüsünde 90 helikopter pilotu, Romanya ise 2 Socat helikopter ve 30 personel ile katıldı.