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Anadolu ASİAD'ın Avrupa temsilcisi Sedat Demir oldu

Anadolu Birleştirici İş dünyası Derneği (Anadolu ASİAD) temsilciliğini Avrupa'da SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Demir yürüyecek.

04.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42Anadolu ASİAD'ın Avrupa temsilcisi Sedat Demir oldu
Anadolu Birleştirici İş dünyası Derneği (Anadolu ASİAD) temsilciliğini 'da SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Demir yürüyecek.

Kısa sürede Türkiye genelinde temsilciliklerini oluşturarak çalışmalarını sürdüren Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği'nin Avrupa temsilciliğini Avrupa'da başarılı çalışmalara imza atan iş adamı SD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Demir, Anadolu ASİAD'ın Avrupa temsilcisi oldu. İstanbul'da dernek merkezinde bir çok sektörde üyenin katıldığı programda temsilcilik belgesi verilen Sedat Demir, "Avrupa'da sizlerin bir kardeşi olduğunu hiç bir zaman unutmayın. Allah nasip ederse çok güzel işleri hep birlikte başaracağız" dedi.

"Avrupa'da değerli işadamlarımıza ihtiyaç var"

Anadolu ASİAD Avrupa Temsilcisi Sedat Demir, "Avrupa'da Türk zordur derler. Evet, bizlerde zoru sevdiğimiz için buralardayız. Avrupa'da bizlerin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Avrupa'da sizlere ihtiyaç var. Kendinizi hiç yabancı hissetmezsiniz. Her sokakta bir dönercimiz ve her bölgede camimiz vardır. Önemli olan Avrupa pazarından değerli iş adamlarımızın bu pazarda yerlerini almalarıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, Başkan Yardımcıları Fahri Yağlı ve Nizamettin Altundaş tarafından temsilcilik belgesini alan Sedat Demir, "Genel başkanımız Yücel Yalçınkaya ve tüm yönetim kurula teşekkür ederim.. İnşallah çok güzel çalışmaları birlikte sürdüreceğiz" diyerek teşekkür etti. - İSTANBUL

Sedat Demir, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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