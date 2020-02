Soğuğa dayanıklılıklarıyla bilinen Kangal köpekleri, hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ve kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu Kangal ilçesinde karın ve soğuğun keyfini sürüyor.

İlçede 126 bin metrekare alan üzerine kurulu Kangal Kaymakamlığı Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi'nde, Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliğinin korunması için çalışmalar yürütülüyor.

"Anadolu Aslanı" olarak da anılan Kangal köpeklerinin doğal ortamda yetiştirilmesi için merkezde her türlü ayrıntı dikkate alınıyor.

Özellikle soğuğa dayanıklılığıyla bilinen, iri cüssesi ve kafa yapısıyla dikkati çeken Kangallar, karda oynayarak vücut yapılarını geliştiriyor.

"Kangal köpeği serin ve karlı havaları sever"

Kangal Kaymakamlığı Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi Sorumlusu Ahmet Şinaydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya markası milli bir değer Kangal köpeğini daha ileri seviyeye taşımak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kangal köpeklerinin son günlerde kentte etkisini gösteren soğuk hava ve karın mutluluğunu yaşadığını belirten Şinaydar, "Kangal köpeği fazla terleme özeliği olmadığı için vücut ısısını atmakta zorlanmaktadır. Bunun için de serin ve karlı havaları sevmektedir." dedi.

Şinaydar, merkezlerinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını ve bunu fırsata çevirerek Kangal köpeklerini doğal ortamlarına bıraktıklarını dile getirerek, "Sürekli serin havalarda koşmak istiyorlar. Vücut gelişimi açısından hareket etmeleri gerekiyor. Sıcak havalarda fazla hareket edemediği için kas yapısı ve gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. Bu nedenle karlı ve serin havalar Kangal köpeği için bulunmaz fırsat." diye konuştu.

"Merkezimizde her şey kayıt altına alınıyor"

Merkezde ticari amaç gütmeden Kangal köpeğinin ırk ve gen özeliğinin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Şinaydar, şunları kaydetti:

"Gerek Cumhuriyet Üniversitemiz gerekse kendi bünyemizde çalışan veteriner hekimimizle bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Burada bulunan köpeklerimizin ırk ve gen özelikleri, soy, sağlık bilgileri ile çiftleşme takvimine kadar her şey kayıt altına alınıyor. Yüzde yüz orijinaline yakın Kangal köpeği yetiştirmek, üretmek çabasındayız. Diğer çevrede bulunan birçok köpek çiftliği, bu işi ticari maksatla yapıyor. Diğer köpek çiftliklerinin bu işi ayrıntılı şekilde yaptığını düşünmüyorum. Kangal köpeğinin Kangal Kaymakamlığına bağlı bu merkezden alınması gerektiğini düşünüyorum."

"Sevgi görmediği zaman çocuk gibi küser"

Kangalların çok cesur ve duygusal olduğuna işaret eden Şinaydar, "Sahibi ile çok ayrı bir iletişim sağlar. Sahibinin sürekli olarak kendisini sevmesini ve korumasını ister. Fizyolojik beslenmesinden öte duygusal beslenmesi daha önemlidir. Sahibinden yeterli sevgiyi göremediği zaman bir çocuk gibi küser." ifadelerini kullandı.

Şinaydar, merkezde 44 damızlık köpek bulunduğunu, yavru satışlarının belirlenen takvim çerçevesinde yapıldığını aktardı.

Vatandaşların damızlık seçimi yaparak o köpeğe ait yavruları satın aldığını da belirten Şinaydar, "Yavru köpekler 45 ya da 50 günlük olduktan sonra görevlilerimizin kontrolünde hazır hale getirilerek teslim ediliyor. Özelikle yaz dönemlerinde vatandaşlar yavru Kangal almak için sıraya giriyorlar." dedi.

