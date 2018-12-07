'Anadolu Ateşi' 2 Bin Kilometre Boyunca Yanacak!

Dünyanın dört bir yanında ayakta alkışlanan gösteri yenilenmiş bölümleriyle İstanbul (12 Aralık Çarşamba), Balıkesir (13 Aralık Perşembe), İzmir (14 Aralık Cuma), Bursa'da (15 Aralık Cumartesi), Adana (21 Aralık Cuma) ve Gaziantep'te (22 Aralık Cumartesi) izleyenleri büyüleyecek. Böylelikle ekip, 2 bin kilometreyi aşkın yol yapacak, binlerce dans figürü binlerce alkış toplayacak!

ANADOLU İSTANBUL'U YAŞAYACAK!

Kuruluşunun 20., sahnelerde ise 18. yılını kutlayan ekip, gösteride uçuş ve devasa görüntü sistemleri kullanarak, Anadolulu sanatseverlerin beğenisine sunacak. Anadolu Ateşi, yenilenmiş 'İstanbul Dreams' adını verdilleri gösteri ile ilk perdede, İstanbul'un 24 saat yaşayan caddelerini, Doğu Batı medeniyet sentezlerini, eğlence ve kültür sanat yaşamını, dansın dili ile izleyiciye sunacak.

"BEST OF ANADOLU ATEŞİ"

Anadolu Ateşi 5000. gösteri serisinde bugüne kadar en hızlı, heyecanlı, dinamik bölümlerini harmanlandığı özel bir performans sunacak. Ekip, 80 dansçının katılacağı yenilenmiş gösteriyi, unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ateşi İstanbul Dreams Aralık Ayı Programı:

12 Aralık Çarşamba İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

13 Aralık Perşembe Balıkesir Avlu Kültür Sanat Merkezi

14 Aralık Cuma İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu

15 Aralık Cumartesi Bursa Merinos Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu

21 Aralık Adana Çukurova Kongre Merkezi

22 Aralık Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi