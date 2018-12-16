Anadolu Ateşi Bursa'da Sahne Aldı

Dans topluluğu Anadolu Ateşi, İstanbul
motiflerini içeren gösterisini Bursalı sanatseverler için sundu.
Sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan
'ın yaptığı topluluk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
80 dansçıdan oluşan ekip 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösterisiyle izleyicilerin beğenisini topladı.
Türk sinemasına emek veren Adile Naşit
, Kemal Sunal
ve Tarık Akan
gibi oyuncular dans figürleri ve müzikler eşliğinde anıldı.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre ayakta alkışlandı.
Mustafa Erdoğan,İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 01:23