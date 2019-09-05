Haberler» Güncel» Haber

Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.

05.09.2019 00:02 Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.
Gazi Stadı'nda, "Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması" kapsamında düzenlenen program Ziynet Sali konseri ile başladı. Konserin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.
Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.
Gösteride, 3 bin halk dansı figürü ve müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, farklı yaş grubundaki dansçılarıyla beğeni toplayan gösteriye imza attı.
Kastamonu Entegre organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı.

Kastamonu Entegre, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:31   Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
00:26   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:22   NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi
00:19   AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı
00:16   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:13   Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
00:12   Hırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtı