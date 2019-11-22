Haberler » Güncel » Anadolu Ateşi, öğretmenler için sahneye çıktı - Haber

Anadolu Ateşi, öğretmenler için sahneye çıktı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği etkinlikler kapsamında Anadolu Ateşi, Ankara'da öğretmenlere özel gösteri yaptı.

22.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:34Anadolu Ateşi, öğretmenler için sahneye çıktı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği etkinlikler kapsamında Anadolu Ateşi, 'da öğretmenlere özel gösteri yaptı.

Ankara'da MEB Şura Salonu'nda düzenlenen programa, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile çok sayıda öğretmen aileleri ile birlikte katıldı. Anadolu Ateşi dans topluluğunun, halk oyunları, bale ve modern danstan esintiler taşıyan gösterisi sırasında sahnedeki dev ekrana Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları da yansıtıldı. Öğretmenler, coşkulu danslara alkışla tempo tutarken, gösterinin finali Ankara'ya özgü halk oyunu 'misket' ile yapıldı. Gösterinin sonunda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a plaket ve çiçek takdim etti.

Genel Müdür Boyacı, "Öğretmenlerimiz için düzenlediğimiz etkinliklerden sadece bir tanesi bu gösteri. Öğretmenlerimiz öğretmenler günü için bu tür etkinliklere katılırken öbür taraftan kendi hazırladıkları halk oyunları, korolar, solo gösterileri, tasavvuf, batı müziği, klasik müzik ile ilgili muhteşem şeyler yarattılar. Türkiye bu hafta öğretmenleri dinledi, bundan sonra dinlemeye de devam edecek" dedi.

'ÇOK GÜZEL PROGRAM'

İzmir'den gelen 21 yıllık Resim Öğretmeni Zeynep Şahingür, "24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası için ve MEB'in düzenlediği etkinlikleri izlemek için geldim. Bu etkinliklerle beraber farkındalıkların yükseldiği bir süreç" diye konuştu. 20 yıllık Teknoloji Tasarım Öğretmeni Vesile Erbaş ise, "Geçen yıl da katılmıştım, ısrarla yeniden geldim, çok güzel programlar" ifadelerini kullandı.  Gösteriye çocuğuyla birlikte gelen 14 yıllık Türkçe Öğretmeni Selin Sağır, düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Gösteriden detaylar

-Öğretmenlerle röportaj

-Genel Müdürle röportaj

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA



Ankara, MEB, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47 Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
14:47 Türk mühendislerden diyabete özel aplikasyon
14:46 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat'ta
14:45 Bakan Çavuşoğlu, Nagoya Başkonsolosluğunun Açılışını Yaptı- Bakan Çavuşoğlu'ndan Yurt Dışında...
14:41 Piazza'ya "Erişilebilir Bina Belgesi"
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
13:43 Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 14:47:55