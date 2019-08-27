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Anadolu ateşi turistleri coşturdu

27.08.2019 11:48 Anadolu ateşi turistleri coşturdu


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Kaynak: DHA

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