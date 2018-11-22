Anadolu Ateşi Yenilenmiş Gösterisiyle Turneye Çıkıyor!

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun eşsiz performası, Anadolu'da sanatseverlerle buluşacak. Dünyanın dört bir yanında ayakta alkışlanan gösteri yenilenmiş bölümleriyle İstanbul (12 Aralık Çarşamba), Balıkesir (13 Aralık Perşembe), İzmir (14 Aralık Cuma) ve Bursa'da (15 Aralık Cumartesi) izleyenleri büyüleyecek.

Anadolu İstanbul'u Yaşayacak!

Kuruluşunun 20., sahnelerde ise 18. yılını kutlayan ekip, gösteride uçuş ve devasa görüntü sistemleri kullanarak, Anadolulu sanatseverlerin beğenisine sunacak. Anadolu Ateşi, yenilenmiş 'İstanbul Dreams' adını verdilleri gösteri ile ilk perdede, İstanbul'un 24 saat yaşayan caddelerini, Doğu Batı medeniyet sentezlerini, eğlence ve kültür sanat yaşamını, dansın dili ile izleyiciye sunacak.

"Best Of Anadolu Ateşi"

Anadolu Ateşi 5000. gösteri serisinde bugüne kadar en hızlı, heyecanlı, dinamik bölümlerini harmanlandığı özel bir performans sunacak. Ekip, 80 dansçının katılacağı yenilenmiş gösteriyi, unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.