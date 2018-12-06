Anadolu Ateşi" Yenilenmiş Gösterisiyle Turneye Çıkıyor

"Anadolu Ateşi" dans topluluğu yeni gösterisi "İstanbul
Dreams" ile Anadolu turnesinde sanatseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Anadolu Ateşi" yenilenmiş danslarıyla 12 Aralık
'ta İstanbul'da, 13 Aralık'ta Balıkesir
'te, 14 Aralık
'ta İzmir
'de, 15 Aralık'ta Bursa
'da, 21 Aralık
'ta Adana
'da ve 22 Aralık'ta Gaziantep
'te sahne alacak.
Kuruluşunun yirminci yılını, sahnelerde ise on sekizinci yılını kutlayan topluluk, gösterilerde görüntü sistemleri kullanacak.
"İstanbul Dreams" adlı gösterinin ilk perdesinde topluluk, İstanbul'un 24 saat yaşayan caddelerini, Doğu-Batı medeniyet sentezlerini, eğlence ve kültür sanat yaşamını, dansın dili ile izleyiciye sunacak.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:36