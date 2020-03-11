ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN "KORONAVİRÜS" İNCELEMESİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.
11.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:37
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.Başsavcılıkça, koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eden maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
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