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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Koronavirüs" incelemesi

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

11.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, asılsız koronavirus paylaşımları hakkında inceleme başlatıldı.

Başsavcılıkça, koronavirüs ile ilgili sosyal medya üzerinden genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eden maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Başsavcı, Güncel

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