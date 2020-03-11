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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Korona virüsü' ile ilgili yalan haber ve sosyal medya paylaşımı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

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