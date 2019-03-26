Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Binlerce kişinin dolandırılmasına neden olan Çiftlik Bank hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 11'i tutuklu bulunan 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

18 KİŞİ YÖNETİCİ, 23 KİŞİ ÜYE 7 KİŞİ DE YARDIM EDEN KONUMUNDA

İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu belirtildi. İddianamede, 18 kişi hakkında 1 kez "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", 3 bin 762 kez "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN İADELERİ İSTENDİ

İddianamede diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği de iddianamede belirtildi.

Kaynak: AA