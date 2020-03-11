Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden 'korona virüs' ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
11.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:08
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden 'korona virüs' ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsün Türkiye 'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan, virüsle ilgili genel güvenliği, iç huzuru tehdit eden mahiyetteki yalan haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsün Türkiye 'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan, virüsle ilgili genel güvenliği, iç huzuru tehdit eden mahiyetteki yalan haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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