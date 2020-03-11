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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

11.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturmanın, sosyal medya hesaplarında, "koronavirüsün Türkiye'de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu" yönünde ses kayıtları paylaşan kişiler hakkında yürütüldüğü öğrenildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Başsavcı, Güncel

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