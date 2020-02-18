"Anadolu'da 101 Köye 101 Anaokulu" projesi ilk meyvesini verdi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, eğitim konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. "Anadolu'da 101 Köye 101 Anaokulu" projesiyle eğitimin ilk aşamasında önemli bir katkı sağlayan Dernek, yeterli bağışın toplanmasının ardından Ağrı 'nın Dalbahçe Köyü'nde ilk anaokulunu açtı. Çocukların anaokulu eğitiminden mahrum kaldığı köylerde okul inşa eden dernek, hayırseverlerden gelen okul araç gereçlerini de ulaştırdı. 2 sınıfı bulunan Ağrı Doğubeyazıt Dalbahçe Anaokulu'nda 26 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.

Eğitime atılan ilk adımda Kardeş Eli desteği

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, proje ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve okul öncesi eğitim alma imkânı bulunmayan çocuklar için başlatılan 'Anadolu'da 101 Köye 101 Anaokulu' projemize başladığımız günden bugüne kadar yüzlerce kişi bağışta bulundu. Çocukların kendini daha iyi tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için geliştirilen proje kapsamındaki ilk anaokulumuzu Ağrı'nın Dalbahçe Köyü'nde açtık. Köydeki çocukların temel eğitimlerini, tüm ihtiyaçları karşılanmış bir okulda alabilecek olmaları en büyük mutluluğumuz."

Anadolu'da anaokulu olmayan köy kalmayacak

Projede hedeflenen anaokulu sayısına ulaşana kadar çalışmalarını sürdüreceklerine dikkat çeken Zincirlioğlu, "101 anaokulunun tamamını açmak üzere çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam ediyoruz. 2020 yılı içinde bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Anadolu'da anaokulu olmayan köy kalmayana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.