Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› kultur-sanat ››Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: 'Semeni' - Haberler

Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: "Semeni"

Türk dünyasında asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı'nın sembolü olan semeni, Doğu Anadolu'da asırlardır yaşatılıyor.

21.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:36
Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü:
Türk dünyasında asırlardır kutlanan Nevruz Bayramı'nın sembolü olan semeni, Doğu Anadolu'da asırlardır yaşatılıyor.
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı adetlerinde yer alan ve buğday, mısır ile arpa gibi tahıllardan yetiştirilen semeni, baharı, birliği ve bereketi temsil ediyor.
Her yıl 21 Mart'ta kutlanan ve yeniden dirilişin sembolü olduğuna inanılan ve Nevruz Bayramı denilince akla ilk gelen semeni, Türk kültürünün önemli sembollerinden birini oluşturuyor.
Iğdır , Kars, Ardahan, Ağrı ve doğudaki birçok ilde her evde komşu ve akrabalara hediye edilmek üzere yetiştirilen semeni, Nevruz Bayramı'nda dağıtılıyor.
Semeni, ekildiği birbirinden farklı kaplarda yılın toprakla buluşan ilk tohumları olma özelliğini taşıdığından nevruzun önemli simgeleri arasında yer alıyor.
Iğdır'ın Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nevruzun binlerce yıldır süre gelen Türk dünyasının bayramı olduğunu söyledi.
Nevruzun atalarından kendilerine kalan kültürel miras olduğunu ifade eden Coşar, "Biz Nevruz Bayramı gelmeden önce her salı günü çeşitli şekilde kutlamalar yapıyoruz. Nevruz bizim için berekettir, birliktir, beraberliktir. Nevruz, toplumun her kesimini birleştirir. Küskünleri barıştırır, tabiatın doğuşu, yeniden dirilişin sembolüdür. Yeşilin yeniden doğuşunun sembolüdür." dedi.
Coşar, Iğdır'da da Türk dünyasında olduğu gibi nevruzun coşkuyla kutlandığını belirterek, "Toprağın yeniden dirilişi olan semeniler, Nevruz Bayramı'na kısa bir süre kala ekilir. Toprağın yeniden dirilişinin sembolü olan semenileri ekiyoruz ki bir yıl boyunca bolluk ve bereket bizimle olsun." diye konuştu. .

Kaynak: AA

Etiketler : Nevruz Bayramı, Iğdır, Kültür Sanat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

Ünlü isimlerden koronavirüsten korunma çağrısı - Haberler İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı - Haberler Gönüllü gençler korona virüsü ile mücadele için sokaklara indi - Haberler Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı - Haberler Korona virüsüne aldırış etmeyip caddelere akın ettiler - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi - Haberler Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta - Haberler Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor - Haberler "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Loading