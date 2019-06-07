"Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek istiyoruz" - MALATYA

Kaynak: AA

EMRAH GÖKMEN - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek ve üst düzey voleybolun Anadolu'yla kucaklaşmasını istiyoruz." dedi.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu 4. maçında yarın Slovakya ile Malatya'da karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için kente gelen Üstündağ, Türk voleybolunun hedefleri ve altyapının önemini AA muhabirine değerlendirdi.Kurumsal anlamda ve takım sporlarında çok başarılı bir federasyon olgusu yakaladıklarını belirten Üstündağ, bunun bir ekip işi olduğunu ve herkesin büyük bir gayret içerisinde işini yaptığını söyledi.Yaklaşık 2,5 yıldır görevde olduklarını hatırlatan Üstündağ, şöyle devam etti:"Milli takım organizasyonlarının doğu illerinde olmasını çok ön plana çıkardık, yönetim olarak da böyle bir karar aldık. Anadolu'yu önemsiyorum. Anadolu'da böyle organizasyonların olması çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Anadolu'da voleybolu daha yaygın hale getirmek ve üst düzey voleybolun Anadolu'yla kucaklaşmasını istiyoruz. Başarılı olduk mu? Evet başarılı olduk."Üstündağ, Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'i Malatya verdiklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.Bunun ardından da milli takım serüveninin başladığını aktaran Üstündağ, "Biz ilk maçımızı Sivas'ta yaptık. İkinci ev sahibi olacağımız şehir olarak da Malatya'yı tercih ettik. Son maçı da Trabzon'da oynayacağız. Bu ilgi, alaka, sevgi, coşku olduğu sürece bizim de görevimiz bu tür organizasyonları Anadolu'ya vermektir." değerlendirmesinde bulundu."Altyapı olmazsa olmazımız"Türk voleybolu çok önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Üstündağ, organizasyon bazında gerek kadınlarda gerekse erkeklerde takım sporlarında çok yoğun faaliyetleri bulunduğunu dile getirdi.Üstündağ, elde edilen başarının tesadüf olmayacağını vurgulayarak, "Benim Türk sporunda başladığım ve geldiğim nokta 40 yıl. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı olmazsa olmazımız. Bugün çeşitli projelerle yola çıktık ve bunları da hayata geçiriyoruz. 'Türkiye fabrika voleybol' diye bir proje var. 6-12 yaşta sporculara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu."Türk voleybolunun önü açıktır"Üstündağ, A Kadın Milli Takımı'nın geçen yıl FIVB Uluslar Ligi'nde final oynadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Bu takım dünya ve Avrupa'da yaş ortalaması en genç takım. Bugün takımın yıldızı dediğimiz pasör çaprazımız 2000 doğumlu. A Milli Takım'ın dünya ve Avrupa arenasında baş smaçör görevini yapıyor. Demek ki altyapının önemi burada da çıkıyor. Dedik ya hayallerimiz hedeflerimiz, biz bu hedefleri hayal ederek bu noktaya gelmeyi sağladık. Türk voleybolunun önü açıktır. Biz bugün varız yarın yokuz ama Türk voleybolu her geçen gün ivme yakalayacaktır, daha büyük başarılara imza atacaktır."