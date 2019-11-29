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Anadolu dağ turnası Ordu'da görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus), Ordu'da yaralı olarak bulundu.

29.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:58Anadolu dağ turnası Ordu'da görüldü
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dünyada 30 çift kadar kaldığı tahmin edilen Anadolu dağ turnası (Grus grus), 'da yaralı olarak bulundu.

Vatandaşlar tarafından ayağından yaralı olarak bulunan Anadolu dağ turnası, Doğa Koruma Milli Parklar Şube ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Veterinerde tedavi edilen Anadolu dağ turnası, rehabilitasyon sürecinden sonra doğal yaşama bırakıldı. Ayrıca takibi amacıyla ayağına GPS cihazı halkalandı.

İlk kez Doğu Anadolu Bölgesi'nde keşfedilen ve sadece , İran, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşayan Anadolu dağ turnasından dünyada 40 çiftin altında kaldığı tahmin ediliyor.

Türkiye'deki sulak alanlarda yaşayan Anadolu dağ turnasının neslini daha çok sulak alanlardaki kurutma çalışmaları, baraj, yol inşaatları ve üreme döneminde çıkarılan sazlık yangınları tehdit ediyor. - ORDU

Türkiye, Ordu, Politika

Kaynak: İHA

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