Anadolu'daki Çocuklara 9 Yıldır Umut Oluyorlar

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Marmara Üniversitesinde 2010 yılında öğrenci kulübü olarak faaliyetlerine başlayan ve 2017 yılında dernekleşen "Bir çocuk Bir Umut" 9. yılını gönüllüleriyle kutluyor.Marmara Üniversitesinin Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte dernek gönüllüleri, anılarını anlattı.Bir Umut Bir Çocuk Derneği Başkanı Muhammet Erkam Avcı 2010 yılında bir öğrenci kulübü olarak faaliyete başladıklarını ve 2010 yılından bu zamana kadar 62 ildeki 145 okulda velilere, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik etkinlikler, atölyeler tasarladıklarını ifade etti.Avcı, "İki yılda bir gittiğimiz okullardaki çocukları İstanbul'daki çocuk şenliği adı altında bir araya getirdik. Gittiğimiz okulların kütüphanelerini kitaplarla, ana sınıflarını oyuncakla zenginleştirdik. Her gittiğimiz okullardaki çocuklarla mektup kardeşi olduk. Kısacası biz Anadolu'ya sevgiyi anlatmaya gittik. Onlardan sevgi fazlasıyla gördük. Dünyanın, çocukların mutluluğunun, sevgiden geçeceğine inandık. Bu hayalle halen yolumuza devam ediyoruz. Bugün 9. yılımızı kutluyoruz. İlk günkü heyecanımız halen devam ediyor." diye konuştu.Dernek gönüllüsü olarak Üsküdar'da bakkallık yapan Kanber Buzan da "Çocuklar bakkala geldiği zaman kitap veriyorum. Çocuklar bana 'Kamber amca bu nedir?' diye sorduklarında, ben de 'Size ücretsiz kitap getirdim. Eğer bunlardan birini okuyup özetini anlatırsanız, istediğiniz çikolata, cips hediye ediyorum' diyorum. Önemli olan çocukların okumasıdır. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukların, ailelerinin mutlu olduğunu gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz. Amacım bütün esnaf dükkanın önüne stant koyup çocuklarımıza yardımcı olmasıdır. Çünkü biz çocuklarımızın okumasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.