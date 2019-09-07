''Anadolu'dan izlenimler" projesi Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

İyilik İçin Sanat Derneği'nin misafiri olarak, geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ziyaretlerinin ardından deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserler, 11 Eylül tarihinde Anadolu'dan İzlenimler" adıyla Taksim Sanat'ta açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.Genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışı İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve derneğe destek veren sanatçıların katılımıyla 11 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Bu yıl proje kapsamında sergiye katılacak olan genç sanatçılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden olacak.

Projenin 2. etabında Kars Kafkas Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğrenciler İstanbul'da sanat etkinliklerine katılacak.

Bağışlar, "İyilik İçin Sanat Fonu" Altında Toplanacak

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, "Sanat Köprüsü" projesine her yıl 12 şehir daha ekleyerek büyüttüklerini, hedeflerinin tüm Anadolu'daki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki başarılı öğrencileri İstanbul'da ulusal ve uluslararası sanat aktivitelerinde ağırlamak olduğunu hatırlattı.

Hiçbir maddi menfaat beklentisi olmadan gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen bu projede, Yeditepe Üniversitesi'nin öğrencilerin konaklaması konusunda destek olduğunu, sergi yeri Taksim Sanat'ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'nin ücretsiz tahsis ettiğini kaydeden Selin Bozkurt, şunları söyledi:

"Projemize, Van, Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş, Düzce, Diyarbakır, Şanlıurfa, Çankırı, Nevşehir, Antalya, Mardin, Mersin, Kars, Niğde, Konya, Samsun, Kütahya, Hatay, Trabzon, Eskişehir, Erzurum, Sivas, Isparta ve Edirne'den gelen öğrenciler katılacak. Çağdaş Sanatın tüm yurt geneline yayılması için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkürü bir borç biliyoruz. Birlikten kuvvet doğuyor. Elele verince zoru başarabiliyoruz. Geleceğe damgasını vuracak sanatçılarımız yetişiyor."