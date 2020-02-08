Haberler » Dünya » 'Anadolu diyeti': Obezite, kolestrol ve 'fast food'a karşı çözüm bakliyat tüketiminde - Haberler

'Anadolu diyeti': Obezite, kolestrol ve 'fast food'a karşı çözüm bakliyat tüketiminde

Sağlık açısından birçok faydası olan ve unutulmaya yüz bakliyat ürünleri için Türkiye Birleşmiş Milletler'de girişimlerde bulundu. Lobi faaliyetleri meyvelerini sonunda verdi ve her sene 10 Şubat'ın Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

08.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:57'Anadolu diyeti': Obezite, kolestrol ve 'fast food'a karşı çözüm bakliyat tüketiminde
Türk mutfağında önemli bir yer teşkil eden bakliyat ürünleri sağlıksız ve hızlı beslenme biçimlerine karşı bir çözüm olabilir mi? Sağlık açısından birçok faydası olan ve unutulmaya yüz tutan bu ürünler için Birleşmiş Milletler'de girişimlerde bulundu. Başvuru sonucunda BM, her sene 10 Şubat'ın Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanmasına karar verdi.

Türkiye'nin bakliyat konusundaki ısrarlı girişimlerinin temelindeyse hem ülkenin önemli bir bakliyat üreticisi olması hem de bu ürünlerin sağlığa faydaları yatıyor. Fakat 1990'lara göre üretim oranlarındaki çarpıcı düşüş dikkat çekiyor. Dernekler üretimin hızla artırılmasının şart olduğu kanısında.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya Bakliyat Günü, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 14:07:36