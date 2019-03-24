Anadolu Efes 1 Sayıyla Güldü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep
Basketbol, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes
'e 66-65'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Anadolu Efes puanını 39 yaparken, Gaziantep Basketbol ise 34 puanda kaldı.
KÜNYE
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Özlem Yalman xx, Serdar Ünal xx, Sinem Tetik xx Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva x 2, Tonye Jekiri xxx 18, Marko Tomas
xxx 15, McKissic xx 10, Vasiliauskas xxx 12, Can Uğur Öğüt
x 1, Stevan Jelovac xx 7, Murat Göktaş
x Başantrenör: Nenad Markovic Anadolu Efes: Dunston xx 6, Buğrahan x, Moerman xxx 16, Sertaç xxx 11, Anderson x, Doğuş Balbay
xx 5, Krunoslav Simon xx 7, Rodrigue Beaubois xx 9, Shane Larkin
xx 8, Yiğitcan Saybir xx 4 Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 15-15 Devre: 25-39 (Anadolu Efes lehine) 3. periyot: 43-57 (Anadolu Efes lehine)
(Said Vakkas Yağcı/İHA)
Gaziantep, basketbol, Anadolu Efes, Güncel
Kaynak: İHA